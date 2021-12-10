Белорусская биатлонистка Сола выиграла спринт на этапе Кубка мира
ХОХФИЛЬЦЕН (Австрия), 10 дек — РИА Новости. Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
ХОХФИЛЬЦЕН (Австрия), 10 дек — РИА Новости. Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Спортсменка прошла дистанцию за 20 минут 44,4 секунды, не допустив промахов. Второй стала француженка Жюстин Брезаз-Буше (+46,8; 2 промаха). Третье место заняла норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (+50,3; 0).
Россиянка Ирина Казакевич стала 19-й (+1.40,8; 1). Кристина Резцова заняла 22-е место (+1.41,5; 2), Ульяна Нигматуллина — 30-е (+1.56,7; 2), Светлана Миронова — 38-е (+2.16,3; 2), Валерия Васнецова — 45-е (+2.22,2; 2), Лариса Куклина — 64-е (2.51,2; 2).
11 декабря в Хохфильцене пройдут мужская гонка преследования и женская эстафета, 12 декабря — женская гонка преследования и мужская эстафета.