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15:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Французы заняли весь пьедестал гонки преследования в Хохфильцене. Томшин — 10-й

На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

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Источник: РИА "Новости"
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Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, допустивший один промах. Вторым стал ещё один представитель Франции Эмильен Жаклен. Третий — француз Симон Детьё.

Лучшим из россиян стал Василий Томшин, который не допустил промахов и финишировал 10-м.

Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км.

  1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 33.52,0 (1 промах).
  2. Эмильен Жаклен (Франция) — +32,1 (1)
  3. Симон Детьё (Норвегия) +38,2 (1)…
    …10. Василий Томшин (Россия) +50,5 (0)…
    …12. Эдуард Латыпов (Россия) +53,7 (3)…
    …17. Александр Логинов (Россия) +59,3 (3)…
    …20. Карим Халили (Россия) +1.11,0 (1)…
    …34. Александр Поварницын (Россия) +2.26,3 (2)…

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