Французы заняли весь пьедестал гонки преследования в Хохфильцене. Томшин — 10-й
На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.
На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.
Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, допустивший один промах. Вторым стал ещё один представитель Франции Эмильен Жаклен. Третий — француз Симон Детьё.
Лучшим из россиян стал Василий Томшин, который не допустил промахов и финишировал 10-м.
Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км.