Российский биатлонист отыграл 37 мест в гонке преследования на Кубке мира

Спортсмен не допустил ни одного промаха и отстал от лидера на 50,5 секунды. Он стартовал с 47-го места по результатам прошлых гонок. Победителем стал француз Кентен Фийон-Майе, преодолевший дистанцию за 33 минуты и 52 секунды и допустивший один промах. Далее на пьедестале расположились его соотечественники Эмильен Жаклен и Симон Дестье.