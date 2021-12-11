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15:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский биатлонист отыграл 37 мест в гонке преследования на Кубке мира

Российский биатлонист Василий Томшин занял десятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен не допустил ни одного промаха и отстал от лидера на 50,5 секунды. Он стартовал с 47-го места по результатам прошлых гонок. Победителем стал француз Кентен Фийон-Майе, преодолевший дистанцию за 33 минуты и 52 секунды и допустивший один промах. Далее на пьедестале расположились его соотечественники Эмильен Жаклен и Симон Дестье.

Во время загрузки произошла ошибка.

10 декабря Александр Логинов упустил медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянин с одним промахом занял четвертое место. Бронзовому призеру белорусу Антону Смольскому он проиграл полторы секунды. Победу одержал немец Йоханнес Кюн.

Соревнования у мужчин в Хохфильцене завершатся 12 декабря. В 13:45 по московскому времени пройдет эстафета.

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