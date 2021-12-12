Сборная России по биатлону завоевала бронзу в мужской эстафете

На первом этапе Василий Томшин использовал все три дополнительных патрона на «стойке», но зашёл на штрафной круг, передав эстафету 13-м. Дебютант Кубка мира Даниил Серохвостов на втором этапе использовал 2 дополнительных патрона, но ходом на последнем круге вывел Россию на седьмое место. На третьем этапе Александр Логинов использовал два дополнительных патрона и вывел Россию на третье место. Финишёр Эдуард Латыпов не зашёл на круги и вырвал для России медаль. На последних километрах этапа Латыпов отыграл 10 секунд отставания от немца Филиппа Наврата, шедшего третьим после заключительной «стойки».