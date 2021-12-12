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15:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в мужской эстафете

На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась эстафета — мужской старт 4×7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы. Третье место заняла команда России.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: РИА "Новости"

На первом этапе Василий Томшин использовал все три дополнительных патрона на «стойке», но зашёл на штрафной круг, передав эстафету 13-м. Дебютант Кубка мира Даниил Серохвостов на втором этапе использовал 2 дополнительных патрона, но ходом на последнем круге вывел Россию на седьмое место. На третьем этапе Александр Логинов использовал два дополнительных патрона и вывел Россию на третье место. Финишёр Эдуард Латыпов не зашёл на круги и вырвал для России медаль. На последних километрах этапа Латыпов отыграл 10 секунд отставания от немца Филиппа Наврата, шедшего третьим после заключительной «стойки».

Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция. Мужчины. Эстафета, 4×7,5 км.

  1. Норвегия — 1:14.34,8 (0+5)
  2. Франция +21,2 (0+8)
  3. Россия +47,3 (1+9)

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