Российская биатлонистка выбрала между сексом и победами

27-летняя спортсменка заявила, что выбрала бы год без секса, чем год без медалей. Она подчеркнула, что планирует побеждать на Олимпийских играх в Пекине, поэтому ждет только положительных впечатлений оттуда.

В мае этого года первая российская девушка-боец американского промоушена боев на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Екатерина Макарова заявила, что прожила бы сколько угодно без секса, чем без драк. Она добавила, что сконцентрирована только на боях, поэтому пока ей неинтересна семейная жизнь, а для свиданий у нее нет времени.