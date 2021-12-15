Анна Сола признана биатлонисткой третьей недели Кубка мира по версии IBU

«Я максимально довольна спринтерской гонкой. Для меня два нуля — это было неожиданно. Я сделала максимально всё, что хотела сделать, и рада, что этого с лихвой хватило. Я настроена на борьбу и буду делать всё от меня зависящее. Была проделана большая работа, поэтому моя задача сейчас выложиться на 100%», — сказала Сола в интервью IBU TV.