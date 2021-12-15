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18:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Анна Сола признана биатлонисткой третьей недели Кубка мира по версии IBU

Белорусская биатлонистка Анна Сола была признана лучшей по версии Международного союза биатлонистов (IBU) на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

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Источник: РИА "Новости"

На третьей Кубковой неделе Сола с безупречной стрельбой выиграла спринтерскую гонку, а затем с тремя промахами стала второй в гонке преследования.

Отметим, что белоруска только 4 секунды уступила победительнице — норвежке Марте Рёйселанд, допустившей один промах.

«Я максимально довольна спринтерской гонкой. Для меня два нуля — это было неожиданно. Я сделала максимально всё, что хотела сделать, и рада, что этого с лихвой хватило. Я настроена на борьбу и буду делать всё от меня зависящее. Была проделана большая работа, поэтому моя задача сейчас выложиться на 100%», — сказала Сола в интервью IBU TV.

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