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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Организаторы Кубка мира потеряли одежду Ирины Казакевич во время спринта в Анси

Организаторы этапа Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) потеряли вещи россиянки Ирины Казакевич во время спринта. Об этом заявила спортсменка в интервью после гонки.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: РИА "Новости"

«Удивительно, что столько человек стартует, а потеряли именно мои вещи. Я стояла около 10−15 минут и ждала, чтобы мой пакет нашли. В итоге мне дали курточку. Согрела. Организаторы начали быстрые поиски и дали мне тёплый плед. Меня ждал допинг-контроль, и буквально пару минут назад мне принесли пакет. Надеюсь, никаких последствий не будет. Сейчас быстро пойду в вакс-кабину, переоденусь и пойду на допинг-контроль, потому что меня уже караулят.

Что касается гонки, то нужно показывать свой стабильный результат. Тогда в более контактных гонках с четырьмя огневыми рубежами можно будет побороться за высокие места», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Второе место осталось за Анаис Бескон из Франции, тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эльвира Эберг.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. Она заняла пятое место, допустив один промах. Ирина Казакевич стала 17-й в финишном протоколе, также допустив единственный промах.

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