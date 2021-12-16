Организаторы Кубка мира потеряли одежду Ирины Казакевич во время спринта в Анси

«Удивительно, что столько человек стартует, а потеряли именно мои вещи. Я стояла около 10−15 минут и ждала, чтобы мой пакет нашли. В итоге мне дали курточку. Согрела. Организаторы начали быстрые поиски и дали мне тёплый плед. Меня ждал допинг-контроль, и буквально пару минут назад мне принесли пакет. Надеюсь, никаких последствий не будет. Сейчас быстро пойду в вакс-кабину, переоденусь и пойду на допинг-контроль, потому что меня уже караулят.



Что касается гонки, то нужно показывать свой стабильный результат. Тогда в более контактных гонках с четырьмя огневыми рубежами можно будет побороться за высокие места», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».