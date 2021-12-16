Резцова — в одном промахе от пьедестала. План Шашилова начинает работать?

Этап Кубка мира во Франции стартовал для нас с сильного выступления Кристины Резцовой. Дочь прославленной Анфисы Резцовой, единственной в истории олимпийской чемпионки в лыжных гонках и биатлоне, тренировалась летом вне основного состава сборной и попала в заявку Кубка мира благодаря лояльности к запасным тренера Михаила Шашилова. Кроме того, прогрессирует и вся остальная команда, за исключением разве что Ларисы Куклиной. У нас уже точно будет два человека в масс-старте, еще трое могут выиграть квоту по итогам гонки преследования.

Получается, мы зря критиковали наших биатлонисток и их наставника?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPTW2YDDmBg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPTW2YDDmBg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPTW2YDDmBg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by KRISTINA REZTSOVA ? 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Резцова прогрессирует с каждым этапом и близка к медалям

«Не задумывалась о местах, но, как говорится, step by step. Мы же к Олимпиаде выигрывать идем, да?» — отшучивалась после финиша Резцова-младшая. С такой формой и резким прогрессом шутки могут вполне материализоваться в нечто большее. Кристина сегодня точно лучшая в команде Шашилова. Тем примечательнее, что она тренировалась летом по конспектам Виталия Норицына, который с 2020 года возглавляет сборную Болгарии. Этот факт, по мнению нашего Минспорта, не позволил Норицыну считаться личным тренером Резцовой, тем не менее важнее, что она в команде и для Михаила работа с биатлонисткой вне привычной основы и от другого тренера проблемой не стала. Сколько мы знаем случаев, когда потенциально сильные девушки бьются в Сибири на Кубке России или максимум на Кубке IBU. Только лишь из-за того, что за них некому заступиться.

Кристина в сборной, и хороша она прежде всего своей стабильностью и универсальностью. Самой талантливой ее трудно назвать (как и в целом искать настоящие таланты в этой команде), но по желанию, борьбе и эмоциям равных ей сейчас нет. Резцова будет биться в любой ситуации — в контактных гонках, с раздельным стартом, в эстафете. Она четко идет к своей цели, но при этом не вгоняет себя в психологические качели, как та же Светлана Миронова. Кристина не теряется среди лучших в мире, спокойно принимает неудачи и философски относится к успехам. Не хочется сглазить, но если с пиком формы конспекты Норицына Резцову не обманут, то в Пекине мы и правда можем аккуратно, но надеяться на личную медаль от нее. Ведь сегодня она пятая в 10 секундах от бронзы. Досадный промах не позволил ей подняться на пьедестал уже сейчас.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXjBvEGoUa9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXjBvEGoUa9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXjBvEGoUa9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Союз биатлонистов России (@russianbiathlon)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Одежду Казакевич потеряли на трассе французы

И все же она собой довольна, причем вполне справедливо — как по лыжному ходу, так и по стрельбе Кристина была среди лучших в мире. «Очень рада, что стойку доработала, потому что было тяжело, — добавила она. — Вчера себя не очень хорошо чувствовала. Считаю, что на сегодняшний день это отличный результат». Второй из наших стала Ирина Казакевич с 17-м результатом. Начало сезона для Казакевич было катастрофическим, но процесс преображения, который начался в Хохфильцене продолжился в Анси. Всего один промах, а основные проблемы у Ирины были как раз связаны со стрельбой. Сегодня относительно быстрая и чистая работа. Казакевич, как и многие другие в команде, делает ставку на гонки с четырьмя огневыми рубежами, а также на контактную борьбу.

Запомнилась Ирина и конфузом от организаторов после финиша. Французы потеряли ее форму, и Казакевич рисковала застудиться. Благо, пока искали комбинезон Ирины, ей помогла съемочная бригада, одолжившая свою куртку. Вместо извинений девушку отправили на допинг-контроль. Видимо, не доверяют уже и российским пуховикам? Неплохо по раскладке шла Ульяна Нигматуллина, но два промаха в не самых трудных погодных условиях не позволили рассчитывать на место хотя бы в топ-20. Причина неудачи — в неправильном импульсе при подходе к рубежу, в то же время Ульяна нашла и повод для позитива — он в скорости. «На первом круге, мне кажется, я уже не проигрывала так много, по 30 секунд, как раньше. Кажется, что форма понемногу набирается. По стрельбе? А по стрельбе снижается», — честно резюмировала она свое выступление.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW0vuVgI0ZE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW0vuVgI0ZE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW0vuVgI0ZE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Ирина Казакевич (@irinkakazakevich)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Куклину в скором времени поменяют на Шевченко

Светлана Миронова чудес не показывает, но и в конце итоговых протоколов уже не отмечается. 21-й результат с одним промахом — вполне себе рабочая история. Вряд ли она позволит всерьез бороться в преследовании, хотя учитывая, насколько бывает непредсказуемым женский биатлон… Как минимум за масс-старт побороться точно стоит. По общему зачету работой в выходные себя обеспечат Резцова и Нигматуллина. Еще пять человек добавят по итогам двух гонок во Франции, и здесь мы рассчитываем как на Миронову с Казакевич, так и на Валерию Васнецову. Сегодня она 24-я, и финиша примерно в топ-15 должно хватить. К тому же Валерия обещает прибавить. Сегодня она была недовольна собой как в плане лыжного хода, так и в работе с винтовкой. «Промах — моя ошибка, не могу никак с ней справиться. В гонке преследования буду очень стараться», — заверяет Васнецова.

Единственная из наших девушек, в выступлении которой трудно найти позитив, — это Лариса Куклина. Проблемы предыдущих этапов не ушли никуда, наоборот, кризис рискует усугубиться. Она снова пропускает преследование, а следом за ним и масс-старт. То есть для Ларисы этот уик-энд уже закончился, едва начавшись. При этом Шашилов продолжает в нее верить и не считает, что это был последний шанс для Куклиной. Многое зависит от Кубка IBU, по итогам которого Анастасия Шевченко повышение в классе себе уже заработала. Среди зарубежных баталий ничего нового — впереди Норвегия и Франция, чуть позади Швеция и Белоруссия. Но ключевое событие этапа произошло даже не на трассе, а за ее пределами. Огненным интервью отметился Вольфганг Пихлер, где успел посочувствовать Шашилову, похвалить Юрия Каминского и прокомментировать развитие событий вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай.