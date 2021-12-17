Текущие события
Биатлон. Кубок мира
16:15
Анси (Франция)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
11.12
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
11.12
Хохфильцен (Австрия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Кубок мира
12.12
Хохфильцен (Австрия)
Эстафета (М)
Биатлон. Кубок мира
12.12
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
16.12
Анси (Франция)
Спринт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
13Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости
8Селихов отбил пенальти и вывел «Спартак» в плей-офф ЛЕ
15:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тириль Экхофф снялась с этапа Кубка мира в Анси

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф сообщила, что снялась с этапа Кубка мира в Анси (Франция).

Кубок мира (биатлон)
Наверх
Источник: Reuters

«К сожалению, я возвращаюсь домой из Ле-Гран-Борнана. Мой организм функционирует неоптимально, так что мне придется поехать домой и набирать форму там. Я хочу быть максимально готовой к тому, что произойдет этой зимой», — написала у себя в Instagram Экхофф.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вчера, 16 декабря, Экхофф с 1 промахом заняла 11-е место в спринте на этапе в Анси, уступив 45,1 секунды победителю гонки, своей соотечественнице Марте Ольсбу Ройселанн.

 Гонорары судьям РПЛ превысили 46 миллионов. Кто заработал больше всех?
Назначение в «Спартак» — авантюра для Ваноли. Ему нужно сразу добиться топ-результата
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь