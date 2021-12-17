Тириль Экхофф снялась с этапа Кубка мира в Анси

«К сожалению, я возвращаюсь домой из Ле-Гран-Борнана. Мой организм функционирует неоптимально, так что мне придется поехать домой и набирать форму там. Я хочу быть максимально готовой к тому, что произойдет этой зимой», — написала у себя в Instagram Экхофф.