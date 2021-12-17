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17:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Латыпов завоевал серебро в спринте на этапе Кубка мира в Анси

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: Спорт РИА Новости

Победу в гонке одержал преодолевший дистанцию без промахов норвежец Йоханнес Бё с результатом 23 минуты 30,3 секунды. Латыпов (без промахов) уступил победителю 7,2 секунды. Бронзовым призером стал другой представитель Норвегии Филип Фьельд Андерсен (+18,2 секунды; без промахов).

Результаты остальных россиян в спринте: 11. Карим Халили (+48,2; один промах), 12. Александр Логинов (+49,1; один промах); 14. Александр Поварницын (+52,3; без промахов), 18. Даниил Серохвостов (+58,8; один промах), 25. Василий Томшин (+1.14,2; один промах).

Для сборной России по биатлону это первая медаль в личных гонках в сезоне-2021/22. Ранее россияне завоевали три медали в эстафетах — одно серебро и две бронзы.

В субботу в Анси состоится мужская гонка преследования.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Эдуард Латыпов
    Россия
    Россия
  • 3
    Филип Андерсен
    Норвегия
    Норвегия
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