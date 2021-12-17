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17 декабря, источник: БЕЛТА

Белорусский биатлонист Антон Смольский занял шестое место на этапе КМ во Франции

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский занял шестое место в спринте и стал участником цветочной церемонии на четвертом этапе Кубка мира в Анси (Франция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: biathlon.by

Атлет, которому накануне исполнилось 25 лет, уступил победителю гонки на финише 26,5 сек. (0 промахов). Золото на дистанции 10 км с двумя огневыми рубежами выиграл норвежский спортсмен Йоханнес Бё — 23 мин. 30,3 сек. (0 промахов).

Вторая позиция у россиянина Эдуарда Латыпова (отставание 7,2 сек., 0 промахов). Бронза у еще одного представителя Норвегии Филипа Фьельда Андерсена (отставание 18,2 сек., 0 промахов).

Что касается остальных белорусов, то Дмитрий Лазовский — 19-й (отставание 1 мин. 06,4 сек., 0 промахов), Никита Лобастов — 27-й (отставание 1 мин. 20,0 сек., 0 промахов), Роман Елетнов — 37-й (отставание 1 мин. 47,1 сек., 3 промаха), Максим Воробей — 54-й (отставание 2 мин. 07,5 сек., 3 промаха). Все они станут участниками гонки преследования.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Эдуард Латыпов
    Россия
    Россия
  • 3
    Филип Андерсен
    Норвегия
    Норвегия
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