Белорусский биатлонист Антон Смольский занял шестое место на этапе КМ во Франции

Белорусский биатлонист Антон Смольский занял шестое место на этапе КМ во Франции

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский занял шестое место в спринте и стал участником цветочной церемонии на четвертом этапе Кубка мира в Анси (Франция), сообщает корреспондент БЕЛТА.