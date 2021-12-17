Анфиса Резцова резко высказалась о критике дочери Кристины в СМИ

"Я отношусь нормально ко всему, что пишут в прессе. Там чего только не пишут, все, что в голову взбредет. Много грязи и гадости. Если такое всегда принимать близко к сердцу, грош цена нам в спорте. У Кристины такой характер, что ей без разницы про прессу, особенно, что мамашка проплатила. Дураки, одним словом. Мы все настроены на борьбу и нам без разницы, кто и что говорит.