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10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

В IBU подтвердили, что отберут титул у Мякяряйнен после обнуления результатов Зайцевой

Спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг сообщил, что после завершения расследования дела российской биатлонистки Ольги Зайцевой федерация пересчитала общий зачёт Кубка мира — 2013/2014.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: РИА "Новости"
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После вычета результатов Зайцевой норвежка Тура Бергер на 3 очка опережает финку Кайсу Мякярайнен, которая считалась победительницей в течение 7 лет.

«Решение окончательное. Кайса опустилась на второе место, а Тура Бергер поднялась на первую строчку. Бергер теперь официально является победителем Кубка мира в общем зачёте. Нам очень жаль, потому что прошло так много лет. Это повлияло на двух спортсменок, которые не сделали ничего плохого», — приводит слова Биттерлинга Yle.

Биттерлинг добавил, что в IBU «не очень приятно забирать хрустальный глобус у Кайсы после такого долгого времени», поэтому в ближайшее время ассоциация решит, можно ли сделать, чтобы Кубок выиграли и Мякяряйнен, и Бергер.

«Мы узнаем, должна ли Кайса вернуть свой глобус, чтобы передать его Туре, или мы дадим Туре новый, и они обе будут объявлены победительницами», — сказал Биттерлинг.

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