В IBU подтвердили, что отберут титул у Мякяряйнен после обнуления результатов Зайцевой

После вычета результатов Зайцевой норвежка Тура Бергер на 3 очка опережает финку Кайсу Мякярайнен, которая считалась победительницей в течение 7 лет.

«Решение окончательное. Кайса опустилась на второе место, а Тура Бергер поднялась на первую строчку. Бергер теперь официально является победителем Кубка мира в общем зачёте. Нам очень жаль, потому что прошло так много лет. Это повлияло на двух спортсменок, которые не сделали ничего плохого», — приводит слова Биттерлинга Yle.

Биттерлинг добавил, что в IBU «не очень приятно забирать хрустальный глобус у Кайсы после такого долгого времени», поэтому в ближайшее время ассоциация решит, можно ли сделать, чтобы Кубок выиграли и Мякяряйнен, и Бергер.