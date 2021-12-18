Шведка Эльвира Эберг выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, лучшая из россиянок — 8-я
Кубок мира (биатлон)
В Анси (Франция) состоялась женская гонка преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2021/2022 по биатлону.
В Анси (Франция) состоялась женская гонка преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2021/2022 по биатлону.
Её победительницей стала шведка Эльвира Эберг, допустившая 2 промаха на четырёх огневых рубежах. Это первая победа 22-летней биатлонистки на Кубке мира. Второе место заняла представительница Франции Жулия Симон, третье — старшая сестра Эльвиры, Ханна Эберг.
Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова. Она заняла восьмое место, стартовав с 21-й позиции.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси (Франция)
Женщины. Пасьют, 10 км.