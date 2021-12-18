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18:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Латыпов взял серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси, Фийон-Майе — первый

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: AFP 2021

Первым стал француз Кантен Фийон-Майе — 30:58.3, третье место занял норвежец Ветле Кристиансен (+16.2).

В пятницу, 17 декабря, Латыпов взял серебро в спринте на этапе Кубка мира в Анси.

Россиянин Карим Халили в гонке преследования стал восьмым, Александр Поварницин — 12-й, Александр Логинов — 18-й, Даниил Серохвостов — 25-й и Василий Томшин — 35-й.

Анси (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования, 12,5 км

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 30.58,3 (0 промахов).

2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание +16,1 (2)

3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +16,2 (0).

4. Антон Смольский (Белоруссия) — +32,8 (1).

5. Йоханнес Бе (Норвегия) — +43,3 (3).

6. Штурла Легрейд (Норвегия) — +52,9 (1)…

8. Карим Халили (Россия) — +01.18,6 (0)…

12. Александр Поварницын (Россия) — +01.36,0 (1)…

18. Александр Логинов (Россия) — +01.59,0 (4)…

25. Даниил Серохвостов (Россия) — +02.51,2 (6)…

35. Василий Томшин (Россия) — +03.31,9 (5).

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