Латыпов взял серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси, Фийон-Майе — первый
Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Первым стал француз Кантен Фийон-Майе — 30:58.3, третье место занял норвежец Ветле Кристиансен (+16.2).
В пятницу, 17 декабря, Латыпов взял серебро в спринте на этапе Кубка мира в Анси.
Россиянин Карим Халили в гонке преследования стал восьмым, Александр Поварницин — 12-й, Александр Логинов — 18-й, Даниил Серохвостов — 25-й и Василий Томшин — 35-й.
Анси (Франция)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования, 12,5 км
1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 30.58,3 (0 промахов).
2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание +16,1 (2)
3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +16,2 (0).
4. Антон Смольский (Белоруссия) — +32,8 (1).
5. Йоханнес Бе (Норвегия) — +43,3 (3).
6. Штурла Легрейд (Норвегия) — +52,9 (1)…
8. Карим Халили (Россия) — +01.18,6 (0)…
12. Александр Поварницын (Россия) — +01.36,0 (1)…
18. Александр Логинов (Россия) — +01.59,0 (4)…
25. Даниил Серохвостов (Россия) — +02.51,2 (6)…
35. Василий Томшин (Россия) — +03.31,9 (5).