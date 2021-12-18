Финиш Латыпова — загляденье! Россиянин вырвал у норвежца серебро на фотофинише

Ещё вчера по окончании спринта, когда Латыпов поднимался на вторую ступень пьедестала почёта, было стойкое ощущение — в преследовании ему снова улыбнётся удача. Она ведь любит сильных, готовых к победам, а Эдуард сейчас этим критериям соответствует.

Все наши парни стартовали в топ-25. Латыпов ушёл в гонку вторым, в семи секундах позади Йоханнеса Бё и с надеждой его обойти, чтобы забрать золото. Забегая вперёд: норвежца лидер сборной России обошёл, но золото так и не забрал. Но удержал серебро.

А всё решилось в финишном створе, и финиш Латыпова — это просто загляденье!

Сразу первый!

Йоханнес Бё на первом круге не позволил к себе приблизиться — по скорости он был хоть и не безупречен, но очень неплох.

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Латыпов в принципе норвежца сразу обогнать и не старался — гонка впереди длинная, а сейчас главное — здорово стрелять.

Бё с ходу отправился на два штрафных круга, а вот Латыпов отработал отлично и сразу же стал первым, причём с очень солидным отрывом.

Только в 24 секундах позади маячил норвежец Легрейд, а за ним — французы Фийон Майе, Жаклен и белорус Смольский.

На первой «лёжке» никто из россиян не провалился. Халили и Поварницын всё попали и остались на границе топ-10, а Логинов, Серохвостов и Томшин удержались в борьбе с промахом.

Эх, Эдуард!

На втором круге Латыпов, похоже, никуда не торопился, а потому группа преследователей, которую под крики болельщиков тащили два француза, отыграла у россиянина 10 секунд.

Это было бы не страшно, если бы Эдуард не промахнулся. Всё привычно: затянул пятый выстрел и побежал на штрафной круг.

Запас позволил ему вернуться на трассу первым, но Жаклен был на расстоянии вытянутой руки, а Фийон Майе — в четырёх секундах.

Поварницын и Халили отстреляли на ноль и закрепились в топ-10. Сражался за попадание в «цветы» и Логинов — на второй «лёжке» у него ноль и 55 секунд отставания от Латыпова.

Разделились

Жаклен всё-таки опередил Латыпова и даже создал небольшой просвет: на огневой рубеж он пришёл на 1,5 секунды быстрее россиянина. Никуда не отстал и Фийон Майе.

Весь круг тройка лидеров держалась вместе, но стрельба их разделила. Кентен обошёлся без ошибок, Эдуард зашёл на один штрафной круг, а Эмильен — сразу на два. Латыпов смог сохранить своё второе место, но обрёл нового попутчика — норвежца Кристиансена.

Золото для Франции

Норвежец, в этом сезоне примерявший жёлтую майку лидера Кубка мира, не торопился обгонять российского биатлониста. Но скорости этой паре хватало, чтобы и не сильно отставать от Кентена Фийона Майе, и не подпускать к себе Легрейда и Смольского.

Фийон Майе шанса подобраться к себе не дал. Стрелял быстро, ритмично, точно, и после пятого выстрела трибуны взорвались — золото точно оставалось во Франции.

Серебро на фотофинише

А вот за серебро разворачивалась яркая схватка. Кристиансен закрыл все пять мишеней. То же самое сделал и Латыпов, но заставил болельщиков понервничать — опять затянул с пятым выстрелом. Но попал и умчался на дистанцию третьим — догонять норвежца.

Догнал и обогнал-то быстро. Но вот оторваться не вышло, хотя Эдуард пытался. В итоге всё решилось на финишной прямой. Кристиансен из последних сил накатывал, но россиянин в последний момент всё-таки дёрнулся вперёд и стал вторым. Организаторы на всякий случай посмотрели кадры фотофиниша, но там всё было понятно. У России — серебро.