Российские биатлонисты завоевали золото в эстафете на этапе Кубка IBU
Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на третьем этапе Кубка IBU, который проходит в Австрии.
Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на третьем этапе Кубка IBU, который проходит в Австрии.
В составе команды бежали Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков. Они показали результат 1 час 1 минута 21,6 секунды, допустив шесть промахов. Второе место заняла сборная Норвегии (+56,3; восемь промахов), третьими стали итальянцы (+1.34,6; девять промахов).
Этап Кубка IBU в Австрии завершится позднее воскресенье сингл-микстом. Накануне Шевченко стала лучшей в спринте, Цветков занял третье место.
Кубок IBU является вторым по значимости международным соревнованием после Кубка мира.