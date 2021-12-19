Текущие события
Биатлон. Кубок мира
14:45
Анси (Франция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
12.12
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
16.12
Анси (Франция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
17.12
Анси (Франция)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
18.12
Анси (Франция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
18.12
Анси (Франция)
Гонка преследования (М)
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
31Перестрелка в Санкт-Петербурге. «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича
15:11 (мск), источник: РБК

Российские биатлонисты завоевали золото в эстафете на этапе Кубка IBU

Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на третьем этапе Кубка IBU, который проходит в Австрии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе команды бежали Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков. Они показали результат 1 час 1 минута 21,6 секунды, допустив шесть промахов. Второе место заняла сборная Норвегии (+56,3; восемь промахов), третьими стали итальянцы (+1.34,6; девять промахов).

Во время загрузки произошла ошибка.

Этап Кубка IBU в Австрии завершится позднее воскресенье сингл-микстом. Накануне Шевченко стала лучшей в спринте, Цветков занял третье место.

Кубок IBU является вторым по значимости международным соревнованием после Кубка мира.

Читайте также
 Путин обратился к россиянам с просьбой
Песков рассказал, что сделает Путин после слов Сокурова об угрозе жизни
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь