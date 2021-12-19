Биатлонистка Резцова впервые завоевала медаль в личной гонке Кубка мира
Российская биатлонистка Кристина Резцова стала третьей в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси.
Российская биатлонистка Кристина Резцова стала третьей в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси.
Победу одержала шведка Эльвира Эберг, которая показала результат 35 минут 21,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Резцова уступила ей 12,1 секунды, также допустив два промаха. Второе место заняла француженка Жулия Симон (+10,7; 2).
Россиянка Ульяна Нигматуллина стала седьмой (+28,2; 1), Светлана Миронова — 18-й (+1.45,1; 3), Ирина Казакевич — предпоследней, 29-й (+4.21,9; 7).
Для российских биатлонисток это первая награда в личных гонках в сезоне Кубка мира. 11 декабря они были вторыми в эстафете в Хохфильцене. Последний раз личную медаль в составе сборной России завоевывала Миронова, которая 13 декабря 2019 года стала третьей в спринте на этапе в Хохфильцене.
В Анси российские биатлонисты завоевали уже три награды. Эдуард Латыпов был вторым в спринте и гонке преследования. Этап завершится позднее в воскресенье мужским масс-стартом. Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 6 по 9 января.