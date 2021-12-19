Женский масс-старт КМ по биатлону в Анси: белоруски в десятку не попали

Шведка прошла дистанцию в 12,5 километра за 35 минут и 21 секунду, допустив на огневых рубежах два промаха. Второй стала француженка Джулия Симон — у нее тоже два промаха и +10 секунд к результату победительницы. Третья на финише — россиянка Кристина Резцова, она не дотянула до «серебра» две секунды.
Лучшей из белорусок стала Анна Сола — она сделала три промаха и стала на финише 12-й. Динара Алимбекова заняла в итоговом протоколе 19-е место — она не попала по мишеням пять раз.
Напомним, в субботу 18 декабря в гонке преследования Алимбекова финишировала 11-й с тремя промахами, Сола — 24-й, допустив 5 промахов, Кручинкина пришла к финишу 32-й с тремя промахами.