Женский масс-старт КМ по биатлону в Анси: белоруски в десятку не попали

Шведка прошла дистанцию в 12,5 километра за 35 минут и 21 секунду, допустив на огневых рубежах два промаха. Второй стала француженка Джулия Симон — у нее тоже два промаха и +10 секунд к результату победительницы. Третья на финише — россиянка Кристина Резцова, она не дотянула до «серебра» две секунды.