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17:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жаклен выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, россияне не попали в десятку

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал 12-м в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира во французском Анси.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: Спорт РИА Новости

Победу одержал француз Эмильен Жаклен, прошедший дистанцию за 35 минуты 54,8 секунды, допустив один промах на восьми огневых рубежах. Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон-Майе (+3,5; 2). Третье место занял норвежец Тарьей Бё (+10,3; 1).

Россиянин Александр Логинов стал 15-м (+1.03,4; 4), Александр Поварницын — 22-м (1.30,4; 2), Карим Халили — 25-м (1.34,6; 3), Даниил Серохвоствов — 26-м (+2.14,8; 6).

Латыпов совершил три промаха и проиграл победителю 49,3 секунды.

  • 1
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
  • 2
    Кантен Фийон-Майе
    Франция
    Франция
  • 3
    Тарьей Бе
    Норвегия
    Норвегия
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