Жаклен выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, россияне не попали в десятку
Кубок мира (биатлон)
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал 12-м в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира во французском Анси.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал 12-м в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира во французском Анси.
Победу одержал француз Эмильен Жаклен, прошедший дистанцию за 35 минуты 54,8 секунды, допустив один промах на восьми огневых рубежах. Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон-Майе (+3,5; 2). Третье место занял норвежец Тарьей Бё (+10,3; 1).
Россиянин Александр Логинов стал 15-м (+1.03,4; 4), Александр Поварницын — 22-м (1.30,4; 2), Карим Халили — 25-м (1.34,6; 3), Даниил Серохвоствов — 26-м (+2.14,8; 6).
Латыпов совершил три промаха и проиграл победителю 49,3 секунды.