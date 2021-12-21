Вольфганг Пихлер: Система допинга в России пошла с самого верха

«Думаю, это была не вина спортсменов. Возможно, это вообще никак не связано с Союзом биатлонистов России. Это пошло с самого верха — от Путина или кого-то под ним. Должна была быть задействована секретная служба. Чтобы произвести замену, нужна была секретная служба, это очевидно. Что там случилось? Никто не знает», — сказал Пихлер в подкасте Threshold.