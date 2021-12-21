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00:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Вольфганг Пихлер: Система допинга в России пошла с самого верха

Вольфганг Пихлер, известный немецкий тренер, возглавлявший среди прочих женскую сборную России, высказался об истоках допинг-системы в России.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: РИА "Новости"

«Думаю, это была не вина спортсменов. Возможно, это вообще никак не связано с Союзом биатлонистов России. Это пошло с самого верха — от Путина или кого-то под ним. Должна была быть задействована секретная служба. Чтобы произвести замену, нужна была секретная служба, это очевидно. Что там случилось? Никто не знает», — сказал Пихлер в подкасте Threshold.

Отметим, что Пихлер давал показания Спортивному арбитражному суду (СAS) по делу об употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи российской биатлонисткой Ольгой Зайцевой, которая также тренировалась под его руководством. Он заявлял, что спортсменка невиновна, однако CAS вынес другой вердикт.

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