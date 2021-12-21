Елисеев поставил карьеру на паузу и не поедет на Олимпиаду в Пекин. Почему биатлонист угробил сам себя?
Отвечаем.
Отвечаем.
2019 год. Этап Кубка мира в Эстерсунде. Мужской спринт. Возможно, вам ничего это не говорит, но именно в тот год, в этом месте и в этой гонке Матвей Елисеев взял свою первую и единственную личную медаль на кубковом старте. Россиянин проиграл только братьям Бе, став третьим.
Тогда прогресс Елисеева был очевиден. Казалось, мы получили не только классного эстафетчика, но и человека, который время от времени может быть на подиуме в личных гонках. То, что он хороший биатлонист, отмечали многие, но самую точную характеристику спортсмену дал Артем Истомин, который когда-то работал в мужской основе, ассистируя Анатолию Хованцеву.
«Он здорово чувствует и анализирует, хотя для наших реалий это редкость. Он азартный в гонках, подходит к ним как к игре. И быстро закисляется — любые рывки ведут к этому. Он спортсмен скоростно-силового характера — может проявить очень высокую мощность за короткий промежуток времени, но это будет дорого стоить», — говорил Истомин в интервью Sports.ru.
Если вспомнить все гонки Елисеева, они в полной мере подтверждают слова Истомина. Матвей мог здорово выглядеть на первой половине дистанции, а на последнем круге начинал умирать. Решить эту проблему так и не удалось (и вряд ли когда-то получится). Тем не менее это не помешало ему стать дважды призером чемпионата мира в эстафете. И эти медали могут стать единственными с крупных стартов, потому что карьера Елисеева идет ко дну.
Елисеев всегда отличался эмоциональностью, в чем неоднократно признавались тренеры сборной. Сергей Белозеров отмечал, что общаться с ним — проблема. Частенько в дела Матвея вмешивалась жена, которая является его психологом, затыкая рот хейтерам. Если раньше это было только разговорами, постепенно биатлонист своими поступками доказал, что его поведение реально оставляет желать лучшего. Нынешний шеф мужской сборной Юрий Каминский не даст соврать.
В первый год работы лыжного тренера, который привел к золоту Олимпийских игр-2010 Никиту Крюкова, Елисеев ушел на самоподготовку. Весь сезон все пытались выяснить, кто этот загадочный тренер, помогавший спортсмену. Так и не узнали. Каминский был полностью не согласен с работой Елисеева и его наставника, но Матвея это не волновало. Он был уверен, что делает все правильно. Правда, соревновательный сезон все расставил по местам. Относительно самого себя россиянин сильно сдал.
Подготовка к олимпийскому сезону прошла у Елисеева без самодеятельности: даже Александру Логинову не позволили готовиться вне команды. Чемпион мира сразу же отказался работать с Каминским, став частью группы Сергея Башкирова, а вот Елисеев начал тренироваться под руководством некогда мощного лыжного специалиста. Продержался биатлонист у него в команде до осени. На Семинском перевале спортсмен нарушил указания тренера и на этом фоне между ними случился скандал. Закончилось все переводом Елисеева к Башкирову.
За такое короткое время Башкирову не удалось сотворить чуда с биатлонистом. Если бы он участвовал в отборе, явно его провалил. На Кубок мира Елисеев приехал в максимально разобранном состоянии. Россиянин быстро превратился в аутсайдера, хотя некогда был третьим номером сборной, а порой и вторым. В чем причина неудачного старта сезона Матвей объяснил после 78-го места в спринте на этапе в Эстерсунде.
«Мне стоит взять паузу. Не на один день, не на одну гонку. Был момент, когда летом полтора месяца не мог тренироваться по состоянию здоровья. Я пропустил два сбора. Физически не мог больше часа работать, биохимия была ужасная. Какое-то ЧП? Да, скорее всего, не подошел изотоник, который нам давали в команде. Из-за напитка? Вполне возможно, потому что он был из растворимых таблеток. Это был накопительный эффект. К концу сбора меня просто “сложило”, полтора месяца у меня держалась ужасная биохимия», — заявил Елисеев «Матч ТВ».
Тем более в сентябре лабораторное тестирование показывало хорошие результаты. Да и нет ничего такого в прессованных таблетках: они толком не отличаются от порошка.
После этого Елисеева отправили на Кубок IBU, но лучше ситуация не стала. Это понял и сам спортсмен. Он решил не насиловать свой организм, который сломался не столько от изотоника, сколько от всего того, что происходило с ним последние годы. Елисеев берет паузу, не едет на Олимпиаду и надеется вернуться к чемпионату России в Тюмени (15−22 февраля 2022 года). Об этом он рассказал пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).
— Я еще не набегался и хочу вернуться на самый высший уровень. Но сейчас мне надо заняться своим здоровьем. Для начала пройду обследование в Москве, буду отталкиваться от его результатов. Буду готовиться к чемпионату России. Планирую делать это поближе к дому, возможно съезжу на сбор в неотдаленные места типа Рыбинска. Может быть, поучаствую не на полную силу в каких-то гонках или марафонах, которые будут проходить в Московской области или рядом. Я заряжен на возвращение, просто сейчас мне надо разобраться со своим здоровьем.
Ощущение после его заявления такое, что это конец карьеры. Будет здорово, если биатлонисту удастся справиться с трудностями, которые он сам себе создал, но пока уверенности в этом нет. Хорошо, чтобы она была у него самого. И помимо физического здоровья Елисееву не мешало бы поправить и психологическое. Со своим характером Матвею нужно что-то делать.
Последний раз на старт перед паузой Елисеев выйдет 28 декабря. Вместе с Евгенией Буртасовой (Павловой) он заявлен как участник «Рождественской гонки». В прошлом году российский дуэт занял первое место.
Виктория Дмитриева