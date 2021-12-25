Идинов выиграл мужскую индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке», Гараничев с 6 промахами стал восьмым

Идинов показал результат 43 минуты и 53,3 секунды, допустив 3 промаха на 4 огневых рубежах. Вторую строчку занял Дмитрий Иванов, уступивший победителю 0,2 секунды, при этом промахнувшись лишь один раз. На третьем месте — Петр Пащенко, промахнувшийся трижды и проигравший Идинову 33,3 секунды.