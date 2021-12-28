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28 декабря, источник: БЕЛТА

Рождественская гонка в немецком Рупольдинге пройдет без белорусских биатлонистов

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в немецком Рупольдинге состоится традиционная Рождественская гонка биатлонистов. На этот раз представители Беларуси в ней участвовать не будут, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее лучшая на сегодняшний день белорусская биатлонистка Динара Алимбекова объявила, что она и Антон Смольский получили приглашение выступить в Рупольдинге, но были вынуждены отказаться. Кроме белорусов, от выступления решили отказаться биатлонисты Норвегии и Франции.

Таким образом, в сегодняшних стартах выступят десять дуэтов. Среди них две команды Германии — Ванесса Хинц и Бенедикт Долль; Янина Хеттих и Эрик Лессер.

Кроме хозяев, за награды поспорят биатлонисты Украины — Юлия Джима и Дмитрий Пидручный, России — Евгения Буртасова и Матвей Елисеев, Австрии — Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер, Чехии — Маркета Давидова и Михал Крчмарж, Финляндии — Мари Эдер и Теро Сеппяля, Италии — Доротея Вирер и Лукас Хофер, Швейцарии — Лена Хекки и Йоша Буркхальтер, Канады — Эмма Ландер и Скотт Гоу.

Сначала состоится масс-старт, по итогам которого команды проведут гонку преследования. Телеканал «Беларусь 5» начнет прямую трансляцию из Рупольдинга в 20.10.

С 2002 года Рождественская гонка проводилась в немецком Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке-04». Однако и в прошлом году, и в этом она была перенесена в связи коронавирусными ограничениями. По той же причине сегодняшнее шоу пройдет без зрителей.

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