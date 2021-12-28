Биатлонисты Елисеев и Буртасова стали вторыми на Рождественской гонке

Победу в гонке преследования одержали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер, показавшие время 32 минуты 15,5 секунды. Буртасова и Елисеев уступили победителям 56,8 секунды. Замкнули тройку лучших чехи Маркета Давыдова и Михал Крчмар (+59,7 секунды).

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Во время гонки на передаче эстафеты судьи на 14 секунд остановили Буртасову. Организаторы объяснили остановку сбоем хронографа, по этой причине россияне стартовали раньше положенного времени.

Мероприятие изначально должно было пройти на стадионе футбольного клуба «Шальке» 28 декабря. Из-за ухудшения ситуации с распространением заболевания в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия его перенесли на 2022 год. Однако позднее было объявлено, что гонка все же пройдет в назначенную ранее дату.

В Рождественской гонке 2021 года принимали участие десять команд из девяти стран. В соревнованиях традиционно выступали две команды из Германии. Елисеев и Буртасова (в девичестве — Павлова) стали победителями «Рождественской гонки» в 2020 году.