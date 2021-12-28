Текущие события
Биатлон. Кубок мира
16.12
Анси (Франция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
17.12
Анси (Франция)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
18.12
Анси (Франция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
18.12
Анси (Франция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
19.12
Анси (Франция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
19.12
Анси (Франция)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные фото года
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
28 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Биатлонисты Елисеев и Буртасова стали вторыми на Рождественской гонке

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Евгения Буртасова заняли второе место в Рождественской гонке 2021 года, которая состоялась в немецком Рупольдинге.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Победу в гонке преследования одержали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер, показавшие время 32 минуты 15,5 секунды. Буртасова и Елисеев уступили победителям 56,8 секунды. Замкнули тройку лучших чехи Маркета Давыдова и Михал Крчмар (+59,7 секунды).

Читайте также
Елисеев поставил карьеру на паузу и не поедет на Олимпиаду в ПекинПочему биатлонист угробил сам себя?

Во время гонки на передаче эстафеты судьи на 14 секунд остановили Буртасову. Организаторы объяснили остановку сбоем хронографа, по этой причине россияне стартовали раньше положенного времени.

Мероприятие изначально должно было пройти на стадионе футбольного клуба «Шальке» 28 декабря. Из-за ухудшения ситуации с распространением заболевания в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия его перенесли на 2022 год. Однако позднее было объявлено, что гонка все же пройдет в назначенную ранее дату.

В Рождественской гонке 2021 года принимали участие десять команд из девяти стран. В соревнованиях традиционно выступали две команды из Германии. Елисеев и Буртасова (в девичестве — Павлова) стали победителями «Рождественской гонки» в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Елисеев приостановил соревновательную деятельность и нацелен вернуться к чемпионату России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 4 апреля 2022 года.

Читайте также
 Медведева поделилась горячей фотосессией
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь