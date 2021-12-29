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14:19 (мск), источник: Sport24

«Какой-то трэш, колоссальная неорганизованность». Буртасова раскритиковала «Рождественскую гонку»

Российская биатлонистка Евгения Буртасова раскритиковала организацию «Рождественской гонки», где она в паре с Матвеем Елисеевым завоевала серебро. Россияне уступили победителям гонки — австрийцам Феликсу Ляйтнеру и Лизе Терезе Хаузер — 56,8 секунды.

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Источник: РИА "Новости"

— Хочу сказать, что организация в этом году была ужасная. Год назад мы приходили на пасьют, и там был отмечен коридор, висели фамилии, кому в какой коридор и какое отставание, как в нормальном пасьюте. Здесь же есть специфика — отставание в масс-старте делят пополам, а те, у кого выходит больше минуты, стартуют одновременно. В этом году был побит рекорд — одновременно таким образом стартовало шесть команд. Так вот, в этом году фамилий не было, отставания тоже не было, просто висели пустые дощечки. Ходит человек с каким-то листком, никому ничего не показывает, все у него спрашивают.

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Я посмотрела, мы с Джимой должны были стартовать в одно время с отставанием 38 секунд. Встала в первый коридор, понимаю, что мы с ней стартуем одновременно, она тоже это понимает. Стоим на старте, на табло 38, мы подождали секунду и ушли на дистанцию. И вот, эта ситуация. Меня не пускают, подъезжает Джима, он начинает ей объяснять, она тоже не понимает, потому что судья говорит по-немецки, и мы почему-то услышали, что ждать нужно сорок секунд. Ничего не понимаем, стоим. Подъезжает Матвей и с округлившимися глазами говорит: «Ты чего?», а я ему отвечаю: «Я ничего, я не могу!» Он не понимает, что происходит, я тоже. Затем оказалось, что не сорок, а четырнадцать.

Все это подбило немного. Я перенервничала, не понимала, что делать, какой-то трэш, колоссальная неорганизованность. Да, проблема хронометража, но я то в чем виновата? — цитирует Буртасову «Матч ТВ».

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