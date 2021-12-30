Динара Алимбекова: Хочу с Олимпийских игр привезти что-то стоящее

«В прошлом сезоне у меня были медали в Кубке мира, но я расстроилась больше, что готовилась к чемпионату мира и не привезла оттуда медали. Наверное, я хочу с главного старта, Олимпийских игр в Пекине, привезти что-то стоящее. Я хочу попробовать настроиться именно на основной старт в сезоне», — сказала Алимбекова в эфире канала «Беларусь 5».