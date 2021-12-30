Матвей Елисеев подробно рассказал о проблемах, из-за которых приостановил карьеру

«В этом году мне впервые в жизни проводили холтеровское мониторирование ЭКГ (метод исследования, который позволяет производить непрерывную регистрацию динамики сердца на ЭКГ с помощью портативного устройства (холтера), отслеживать изменения в работе сердца и контролировать артериальное давление пациента в течение всего дня в условиях его активности. — Прим. “Чемпионата”), причём дважды за лето. Плюс тот случай, когда биохимия была не в норме. И вдобавок после УМО ко мне первый раз в жизни придрались, попросили пройти холтеровское мониторирование. В общем, есть что-то.



Посмотрел не сразу, потому что никогда не задумывался, что с сердцем может быть что-то не то. И там есть определённые проблемы, которых, возможно, раньше не было — а возможно, были, потому что холтеровское мониторирование я проходил впервые в жизни.