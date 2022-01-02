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2 января, источник: Sport24

Тихонов — про Лукашенко: «Суровость закона говорит о его человеколюбии»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о переезде в Белоруссию и своем отношении к президенту страны Александру Лукашенко.

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Источник: Sport24

"Я постоянно бываю в России, был и остаюсь патриотом России. Все мои достижения — и лучший спортсмен, и лучший президент [Союза биатлонистов России], все, что я делал — принадлежат России. А живу я в Советском Союзе.

Супруга у меня минчанка, я уже 12 лет живу здесь. Очень доволен: чистота, порядок. Хочу сказать самые добрые слова в адрес Лукашенко. Что бы о нем ни писали и ни говорили, он сумел удержать порядок. Суровость закона говорит о его человеколюбии, в этом я с Александром Григорьевичем абсолютно согласен", — цитирует Тихонова ТАСС.

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