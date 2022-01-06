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12:03 (мск), источник: РБК

Лидер сборной России по биатлону заразился коронавирусом

Эдуард Латыпов сдал положительный тест в Оберхофе, где 7 января стартует очередной этап Кубка мира. Заболевание проходит бессимптомно.

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Источник: AFP 2021

Тест российского биатлониста Эдуарда Латыпова на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

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Спортсмен изолирован от команды в Оберхофе, где 7 января стартует пятый этап Кубка мира. Отмечается, что Латыпов чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно.

Латыпов лучше всех из россиян выступает в нынешнем сезоне. Он занимает пятое место в общем зачете Кубка мира. Латыпов единственным из мужской команды попадал на подиум в личных гонках в этом сезоне — он завоевал серебряные медали в спринте и гонке преследования на предыдущем этапе Кубка мира в Анси.

Соревнования в немецком Оберхофе пройдут с 7 по 9 января.

Фаворитами мужского спринта, который пройдет 7 января, «Фонбет» называет француза Кантена Фийона-Майе и норвежца Йоханнеса Бё. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 4,40 и 4,90 соответственно. Из россиян самый маленький коэффициент на победу Александра Логинова — 25,00.

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