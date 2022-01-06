Лидер сборной России по биатлону заразился коронавирусом
Эдуард Латыпов сдал положительный тест в Оберхофе, где 7 января стартует очередной этап Кубка мира. Заболевание проходит бессимптомно.
Эдуард Латыпов сдал положительный тест в Оберхофе, где 7 января стартует очередной этап Кубка мира. Заболевание проходит бессимптомно.
Тест российского биатлониста Эдуарда Латыпова на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.
Спортсмен изолирован от команды в Оберхофе, где 7 января стартует пятый этап Кубка мира. Отмечается, что Латыпов чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно.
Латыпов лучше всех из россиян выступает в нынешнем сезоне. Он занимает пятое место в общем зачете Кубка мира. Латыпов единственным из мужской команды попадал на подиум в личных гонках в этом сезоне — он завоевал серебряные медали в спринте и гонке преследования на предыдущем этапе Кубка мира в Анси.
Соревнования в немецком Оберхофе пройдут с 7 по 9 января.
Фаворитами мужского спринта, который пройдет 7 января, «Фонбет» называет француза Кантена Фийона-Майе и норвежца Йоханнеса Бё. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 4,40 и 4,90 соответственно. Из россиян самый маленький коэффициент на победу Александра Логинова — 25,00.