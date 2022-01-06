Лидер сборной России по биатлону заразился коронавирусом

Тест российского биатлониста Эдуарда Латыпова на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

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Спортсмен изолирован от команды в Оберхофе, где 7 января стартует пятый этап Кубка мира. Отмечается, что Латыпов чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно.

Латыпов лучше всех из россиян выступает в нынешнем сезоне. Он занимает пятое место в общем зачете Кубка мира. Латыпов единственным из мужской команды попадал на подиум в личных гонках в этом сезоне — он завоевал серебряные медали в спринте и гонке преследования на предыдущем этапе Кубка мира в Анси.

Соревнования в немецком Оберхофе пройдут с 7 по 9 января.