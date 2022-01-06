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21:14 (мск), источник: Sport24

Сдавший положительный тест на коронавирус Латыпов пропустит спринт и гонку преследования в Оберхофе

Российский биатлонист Эдуард Латыпов пропустит спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщила пресс-служба СБР.

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Источник: РИА "Новости"

Тест на COVID-19 Латыпова оказался положительным, в результате чего биатлонист был изолирован от команды в Оберхофе.

Заболевание у Эдуарда протекает бессимптомно.

На спринт, который состоится 7 января, Латыпов не заявлен, вследствие чего спортсмен не выступит и в гонке преследования.

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