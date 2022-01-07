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15:14 (мск), источник: РБК

Биатлонист Логинов принес России первую победу на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото в спринте на пятом этапе Кубка мира, который стартовал в немецком Оберхофе.

Кубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Россиянин показал результат 27 минут 0,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял француз Эмильен Жаклен (отставание 6,5 секунды; два промаха), третье — норвежец Стурла Холм Легрейд (+15,1; 1).

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Россиян Антон Бабиков занял шестое место (+23,0; 0), Даниил Серохвостов — восьмое (+25,8; 2), Александр Поварницын — 40-е (+1.48,0; 3), Саид Халили — 45-е (+1.56,8; 4), Максим Цветков — 52-е (+2.05,0; 4).

Для сборной России это первая победа в нынешнем сезоне Кубка мира. У мужчин ранее Эдуард Латыпов был единственным, кто попадал на подиум в личных гонках в этом сезоне: он завоевал серебряные медали в спринте и гонке преследования на предыдущем этапе Кубка мира в Анси.

Нынешний старт Латыпов пропустил, накануне он сдал положительный тест на коронавирус.
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Логинов также был единственным из российских биатлонистов, кто одерживал победы в Кубке мира в прошлом сезоне. 22 января он выиграл индивидуальную гонку в итальянском Антхольце. 29-летний биатлонист является чемпионом мира 2020 года.

Позднее в пятницу в Оберхофе пройдет женский спринт. Этап завершится 9 января.

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