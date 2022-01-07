Биатлонист Логинов принес России первую победу на этапе Кубка мира

Для сборной России это первая победа в нынешнем сезоне Кубка мира. У мужчин ранее Эдуард Латыпов был единственным, кто попадал на подиум в личных гонках в этом сезоне: он завоевал серебряные медали в спринте и гонке преследования на предыдущем этапе Кубка мира в Анси.