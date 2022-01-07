Рейселанд выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе, Резцова — седьмая
Кубок мира (биатлон)
На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами.
На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами.
Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, допустившая один промах. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жулия Симон, показавшие одинаковый результат. При этом Сола допустила два промаха, а Симон — один.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия. Женщины. Спринт, 7,5 км.