Текущие события
Биатлон. Кубок мира
16:15
Оберхоф (Германия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
13:30
Оберхоф (Германия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2021
Анси (Франция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2021
Анси (Франция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2021
Анси (Франция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2021
Анси (Франция)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
17:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Рейселанд выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе, Резцова — седьмая

На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами.

Кубок мира (биатлон)
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, допустившая один промах. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жулия Симон, показавшие одинаковый результат. При этом Сола допустила два промаха, а Симон — один.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия. Женщины. Спринт, 7,5 км.

  1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 23.30,1 (1 промах).
  2. Анна Сола (Беларусь) — отставание 7,1 (2).
  3. Жулия Симон (Франция) +7,1 (1)
    …7. Кристина Резцова (Россия) +26,6 (2)
    …24. Валерия Васнецова (Россия) +1.17,4 (2)
    …30. Ирина Казакевич (Россия) +1.22,7 (2)
    …33. Светлана Миронова (Россия) +1.25,3 (3)
    …82. Ульяна Нигматуллина (Россия) +3.20,7 (3)
    …86. Анастасия Шевченко (Россия) +3.33,9 (3).

Читайте также
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь