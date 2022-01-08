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16:18 (мск), источник: ТАСС

Сборная России заняла пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Победу одержали норвежские биатлонисты.

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Источник: AFP 2021

ТАСС, 8 января. Сборная России финишировала на пятом месте в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в германском Оберхофе.

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Победителями стали норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё, Ингрид Тандревольд и Марте Рёйселанн, показавшие результат 1 час 28 минут 51,4 секунды, потратив шесть дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.

Вторыми финишировали белорусы Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола (отставание — 23,1 секунды; пять дополнительных патронов).

Третьими стали французы Антонен Гигонна, Симон Дестьё, Анаис Бескон и Жюлья Симон (+2.01,3; 11).

Сборную России представляли Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, они отстали от победителей на 2 минуты 8,9 секунды, потратив девять дополнительных патронов.

Позднее в субботу на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдет сингл-микст.

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