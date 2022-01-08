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17:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России выиграла супермикст на этапе Кубка мира по биатлону

В Оберхофе (Германия) завершилась одиночная смешанная эстафета.

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Источник: AFP 2021

Победу одержала сборная России, в составе которой бежали Антон Бабиков и Кристина Резцова. Вторыми стали австрийцы, третьими — украинцы.

На первом этапе Бабиков использовал три дополнительных патрона и передал эстафету шестым с отставанием в 22 секунды от лидера.

Резцова ускорилась перед первым огневым рубежом, в итоге зашла на штрафной круг и вернулась в гонку только 11-й. Однако благодаря уверенной стрельбе на стойке Кристина вывела сборную России на третье место.

На третьем этапе Бабиков использовал два доппатрона и отправил Резцову на финальный этап первой. После лёжки Кристина выигрывала у соперниц 25 секунд, после стойки — 42 сек.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Супермикст

  1. Россия — 41.37,1 (1 штрафной круг + 12 доппатронов)
  2. Австрия — отставание 41,5 (1+13)
  3. Украина +1.03,6 (0+12)
  4. Беларусь +1.15,2 (1+11)
  5. Швеция +1.23,6 (2+12)
  6. Бельгия +1.24,8 (0+13)

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