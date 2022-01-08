Сборная России выиграла супермикст на этапе Кубка мира по биатлону

Победу одержала сборная России, в составе которой бежали Антон Бабиков и Кристина Резцова. Вторыми стали австрийцы, третьими — украинцы.

На первом этапе Бабиков использовал три дополнительных патрона и передал эстафету шестым с отставанием в 22 секунды от лидера.

Резцова ускорилась перед первым огневым рубежом, в итоге зашла на штрафной круг и вернулась в гонку только 11-й. Однако благодаря уверенной стрельбе на стойке Кристина вывела сборную России на третье место.

На третьем этапе Бабиков использовал два доппатрона и отправил Резцову на финальный этап первой. После лёжки Кристина выигрывала у соперниц 25 секунд, после стойки — 42 сек.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

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