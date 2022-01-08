Нереальная победа России второй день подряд! Биатлонисты победили в сингл-миксте на Кубке мира впервые за 7 лет

Расширенная олимпийская квота уже не светит женской команде, а вот мужская еще претендует на то, чтобы привезти в Пекин 6 человек. Одной из важнейших гонок для достижения этой цели стал сингл-микст. Для того, чтобы получить очки, команде нужно было занимать 1−4 место (в Нове-Место в прошлом сезоне были пятыми). Это подтолкнуло тренерский штаб к тому, чтобы заявить на гонку опытного эстафетчика, классного стрелка Антона Бабикова и самую яркую биатлонистку среди всех наши девушек Кристину Резцову.

На первом этапе Бабиков промазал трижды, что много для такой скоротечной гонки. Из-за этого Резцова отправилась в гонку с 22-секунды отставанием. В лидерах шли Германия, Норвегия, Словакия, Австрия и Швеция. И Кристине нужно было не только круто провести свой отрезок, но и надеяться на ошибки пятерки лучших.

Резцову так захлестнула погоня за ними, что на лежке биатлонистка зашла на круг. Когда пробежала его, проигрывала Иде Лиен 38 секунд. Казалось, гонка на этом для сборной России закончилась, но норвежка и ряд соперниц дали шанс Резцовой на стойке. Пока она пытались справиться со своими проблемами, в лидеры вышла Франциска Хильдебранд. Дарья Блашко уступала немке 5 секунд, а Резцова (взяла один дополнительный патрон) — 7,6.

На заключительном для себя этапе Бабикову нужно было рисковать, но при этом быть надежным. На лежке снова не получилось обойтись без ошибок. Эрик Лессер вез россиянину, Михалу Довжану, Йесперу Нелину, Симону Эдеру и Артему Тищенко 9−12 секунд. И Бабикову на стойке удалось его ликвидировать — наконец-то смог совладать со стрельбой. В итоге Резцова ушла в гонку первой. Лессер отправил Хильдебранд через 2 секунды. Дальше шла Украина, уступая нам 11 секунд.

Все было в руках Резцовой. Ответственность повлияла на нее положительно. Никаких штрафных кругов больше не было. Спортсменка ушла с лежки первой, а вот оппонентки «застрелились». Когда Лиза Тереза Хаузер вышла с рубежа, проигрывала Резцовой 25 секунд. Отыграть так много у австрийки не было шансов. Даже с ошибками на стойке россиянка сохранила преимущество. Кристина финишировала в гордом одиночестве. Хаузер пересекла черту спустя 42 секунды. Следом за ней завершила гонку Блашко.

Победа дуэта из России сократила отставание до третьего места. В спринте и эстафете на следующей неделе нужно очень постараться, чтобы обойти Германию. Сейчас наши парни уступают 56 очков. Помимо этого Бабиков и Резцова смогли прервать почти 7-летнюю серию без медалей в сингл-миксте. Последний раз мы были на подиуме в 2015 году, когда на Кубке мира впервые провели эту гонку. Тогда ее выиграли Алексей Волков и Яна Романова.

Кубок мира по биатлону. 5-й этап. Оберхоф, ГерманияСингл-микст