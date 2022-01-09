Фийон Майе выиграл пасьют на этапе КМ в Оберхофе, Логинов финишировал пятым
Кубок мира (биатлон)
В Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.
В Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.
Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим — норвежец Тарьей Бё.
Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграл россиянин Александр Логинов. Александр лидировал в гонке преследования вплоть до четвёртого огневого рубежа, где допустил 3 неточных выстрела.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия. Гонка преследования. Мужчины, 12,5 км
Также сегодня, 9 января пасьют пробегут женщины. Россию в нём представят: Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Гонка начнётся в 16:45 мск.