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15:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Фийон Майе выиграл пасьют на этапе КМ в Оберхофе, Логинов финишировал пятым

В Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: РИА "Новости"

Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим — норвежец Тарьей Бё.

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграл россиянин Александр Логинов. Александр лидировал в гонке преследования вплоть до четвёртого огневого рубежа, где допустил 3 неточных выстрела.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия. Гонка преследования. Мужчины, 12,5 км

  1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 36.48,3 (2 промаха)
  2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — отставание +9,9 (1)
  3. Тарьей Бё (Норвегия) +15,6 (3)
  4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +15,7 (4)
  5. Александр Логинов (Россия) +18,5 (4)
    …10. Антон Бабиков (Россия) +1.19,1 (4)
    …11. Даниил Серохвостов (Россия) +1.20,0 (5)
    …12. Максим Цветков (Россия) +1.20,7 (1)
    …20. Карим Халили (Россия) +1.52,1 (1)
    …36. Александр Поварницын (Россия) +3.20,0 (3).

Также сегодня, 9 января пасьют пробегут женщины. Россию в нём представят: Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Гонка начнётся в 16:45 мск.

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