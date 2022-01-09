Россия в шаге от шестой мужской олимпийской квоты. Без Латыпова на пик формы вышел Логинов

Больше года мы ждали новой победы на этапах Кубка мира. И как же здорово, что следующий успех пришел спустя всего сутки — следом за триумфом Александра Логинова в спринте в сингл-миксте первенствовали Кристина Резцова и Антон Бабиков. Более того, Логинов был максимально близок и еще к одному личному успеху в гонке преследования — помешало волнение на последнем рубеже. Тем не менее результаты мужской сборной продолжают радовать, и даже потеря Эдуарда Латыпова непосредственно перед стартом гонок Оберхофа не сломила бригаду Юрия Каминского. Теперь мы всего в одной победе от шестой олимпийской путевки. Мог ли хоть кто-то об этом мечтать после провальных осенних этапов?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYeghe0oPXx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYeghe0oPXx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYeghe0oPXx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Союз биатлонистов России (@russianbiathlon)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Для шестой путевки в Пекин нужна всего одна победа в Рупольдинге

Главное после этапа в Тюрингии — теперь всего 56 очков отделяют Россию от столь желанного третьего места в Кубке наций. А если точнее, отдельного олимпийского зачета, поскольку отбор на Игры ведется по особой и сложной схеме. В частности, считают результаты только спринта и эстафеты, причем важны не стабильные результаты от гонки к гонке, а победы на конкретных стартах. Оберхоф решил очень многое: сначала Логинов выиграл спринт, принеся дополнительные баллы для страны, в восьмерке лучших было еще двое наших — все это имеет значение. Особенно победы над прямыми конкурентами — Германией и Швецией. Кардинально переломила ситуацию сингл-микст-эстафета. Пусть не без приключений, но мы выиграли этот забег, отыграв за раз больше половины отставания. Важно и то, что шведы с немцами провалились. Теперь у нас есть две гонки Рупольдинга для того, чтобы завоевать для команды Юрия Каминского дополнительную путевку в Пекин.

Стоит отметить тактику объединенного штаба сборной — наши тренеры сделали ставку на сингл-микст, пожертвовав классической смешанной эстафетой, и не прогадали. Дело в том, что мы и так уже заработали возможный максимум баллов в этой дисциплине, а в сингл-миксте могли поменять очки за пятое место на нечто более существенное. Во многом благодаря Кристине Резцовой план удался. Кристина до сих пор выглядит единственным светлым пятном в женской команде, и без нее Михаил Шашилов уже точно искал бы себе новую работу. В Германию с Кубка IBU подтянули Анастасию Шевченко, но на более высоком уровне молодая биатлонистка потерялась. 86-е место и пропуск преследования — явно не тот результат мы все ожидали, глядя на ее успехи в гонках статусом ниже. Завалила спринт и Ульяна Нигматуллина — она получила двухминутный штраф за пропуск штрафного круга и отдыхала после первой же гонки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CYbadqPB54M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CYbadqPB54M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CYbadqPB54M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Матч! Биатлон и лыжи (@biathlon_match)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Логинов преобразился после снятия Латыпова из-за ковида

Кубок мира. Оберхоф (Германия). Женщины. Гонка преследования, 10 км

Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 33.18,8 (2) Ханна Эберг (Швеция) — +33,4 (2) Динара Алимбекова (Белоруссия) — +42,7 (2) Жюли Симон (Франция) — +51,2 (3) Анаис Шевалье-Буше (Франция) — +59,7 (1) Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +01.21,9 (1)

…11. Валерия Васнецова (Россия) — +02.15,7 (3)

…14. Кристина Резцова (Россия) — +02.21,7 (6)

…21. Ирина Казакевич (Россия) — +02.58,5 (4)

…27. Светлана Миронова (Россия) — +03.16,2 (5).

Светлана Миронова продолжает искать себя, и пока что эти поиски не очень успешны. Ирине Казакевич и Валерии Васнецовой дали шанс исправиться в эстафете, но и там девушки были не сказать, что хорошо готовы. Разве в воскресенье девушки выдали максимум своих возможностей на данный момент. Другое дело, что притязания у россиянок не самые высокие и кроме Резцовой никто бороться на равных с элитой не может. Проблемы есть как на трассе, так и на огневых позициях, и наблюдаются они из раза в раз. Так что справедливо говорить о систематических ошибках в подготовке спортсменов. Для сравнения посмотрите на Юрия Каминского и его ребят! Мужская сборная лишилась своего лидера, но при этом нисколько не потеряла в качестве, а где-то даже и приобрела. В частности, давно мы не видели такого уверенного в себе и готового бороться за высокие места Логинова!

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

Кантен Фийон-Майе (Франция) — 36.48,3 (2) Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +09,9 (1) Тарьей Бе (Норвегия) — +15,6 (3) Штурла Легрейд (Норвегия) — +15,7 (4) Александр Логинов (Россия) — +18,5 (4) Роман Рес (Германия) — +44,9 (3)

…10. Антон Бабиков (Россия) — +01.19,1 (4)

…11. Даниил Серохвостов (Россия) — +01.20,0 (5)

…12. Максим Цветков (Россия) — +01.20,7 (1)

…20. Карим Халили (Россия) — +01.52,1 (1)

…36. Александр Поварницын (Россия) — +03.20,0 (3).

Непонятно, то ли ему было некомфортно в роли второй скрипки за Эдуардом Латыповым, то ли Логинов осознал свою личную ответственность за результат сборной в отсутствие привычного лидера сезона. Но факт остается фактом — после снятия парня из Камышлы саратовец заметно преобразился. Уверенная и спокойная победа в спринте стала приятной неожиданностью, но еще большим откровением стал настрой Александра на гонку преследования. Редко наши парни выдерживают заданный в спринте темп и удерживают заработанные высокие позиции. Но здесь Логинов вплоть до последнего огневого рубежа был практически неуловимым. Отличный ход и четкая стрельба — всего один промах на 15 мишеней. Не было проблем и со скоростью, на втором этапе Александр и вовсе работал как из пулемета, уходя на трассу еще до того, как на изготовку вышли соперники. Тем обиднее провал на второй «стойке». Три промаха кряду лишили его не только победы, но даже медали — под финиш быстрые норвежцы нагнали наевшегося штрафными кругами россиянина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYbffbeI5h8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYbffbeI5h8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Немец Лессер помог найти велотренажер для Латыпова — по просьбе Бабикова

Удивительно, но идея с возвращением в элиту Антона Бабикова и Максима Цветкова не стала провальной. Бабиков здорово провел личные гонки и помог Резцовой в эстафете, а Цветков показал невероятный характер в преследовании, отыграв более чем 40 позиций. Тем самым добавив головной боли тренерскому штабу, кого брать в Пекин. Даже с шестью заявками заслуживающих внимания ребят будет явно больше, чем мест в команде. И все же, как правильно отметил Каминский, это приятные хлопоты. Здорово следить за прогрессом Даниила Серохвостова. На лыжне ему точно нет равных, и даже Йоханнес Бе, пусть пока и в шутку, но говорит, что побаивается «новую русскую звезду». Совсем скоро бояться норвежские братья будут и без всякой иронии — осталось совладать с эмоциями и побороть стрельбу. На этом позитивном фоне немного блекло смотрелись Карим Халили и Александр Поварницын — ждем от них прорыва в следующий уик-энд.

Пару слов стоит добавить о текущем состоянии Латыпова. К сожалению, ковид у Эдуарда подтвердился и дополнительные тесты его не спасли. Более того, стали проявляться симптомы «омикрона», так что совсем без последствий для организма болезнь не проходит. Он остается на карантине и этап в Рупольдинге пропускает, но без тренировок не остается. Немецкие власти смилостивились и разрешили ему по два часа занятий на улице со строгим соблюдением правил дистанцирования и масочного режима. Милую деталь открыл для всех Халили — он рассказал, что Эдуарду привез в отель тренировочное оборудование немец Эрик Лессер. Спецоперация стала возможна благодаря Бабикову — они давно дружат с Лессером. Велотренажер не заменит полноценной работы с командой, но это все же лучше, чем двухнедельный простой. Дальше у Эдуарда будет еще одна трудная дилемма — либо поездка в Антхольц на последний предолимпийский Кубок мира, либо тренировки в горах с остальной сборной.