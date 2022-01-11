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12:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Российский биатлонист Анатолий Алябьев умер на 71-м году жизни, сообщил руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов.

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Источник: РИА "Новости"
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Российский биатлонист Анатолий Алябьев умер на 71-м году жизни, сообщил руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов. По его словам, причиной смерти спортсмена стала болезнь.

«Дело не в коронавирусе, он простудился. У него с легкими все было не очень хорошо, воспаление не первый раз уже. Он все любил сам от этого дела лечиться», — рассказал «РИА Новости» господин Бойцов.

Анатолий Алябьев начал карьеру в 1970-х. В 1980 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР. В том же году выиграл две золотые медали на зимней Олимпиаде в эстафете и индивидуальной гонке, а также завоевал бронзу в спринте. Является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (1981, 1982).

В качестве тренера участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990−1998). Входил в совет СБР.

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