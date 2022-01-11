Васильев уточнил, что причиной смерти Алябьева стал коронавирус

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Причиной смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева стал коронавирус. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

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Алябьев скончался во вторник, месяц назад ему исполнилось 70 лет. Изначально сообщалось, что причиной смерти стало осложнение после сильной простуды.

«Первоначальная информация исходила от меня: когда я с ним разговаривал перед Новым годом, то он сильно кашлял. Это он объяснил тем, что сильно простудился, — сказал Васильев. — Я спросил, не ковид ли у него? Он сказал, что нет. После этого я с ним не разговаривал».

«Сейчас выяснилось, что позднее Анатолия Николаевича вместе с женой увезли в больницу, его положили в реанимацию. Оказалось, что причиной все же является ковид», — добавил он.