Шведка Эльвира Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Рупольдинге.

Эберг преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 45,2 секунды. Спортсменка не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй результат показала норвежка Марте Рёйселанн (отставание — 21,6 секунды; 0 промахов), тройку лучших замкнула Доротея Вирер из Италии (+29,7; 0).