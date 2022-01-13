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15:42 (мск), источник: Sport24

Тихонов: «Доходили слухи, что Шашилов любит выпивать. Вполне могу поверить, что его сейчас отправят в отставку»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном прокомментировал информацию СМИ о том, что на ближайшем заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) может быть поднят вопрос целесообразности нахождения Михаила Шашилова на посту старшего тренера женской сборной России.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: РИА "Новости"
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«До меня доходили слухи, что Шашилов любит выпивать и все прочее. Не могу утверждать, я с ним не выпивал, но слухи идут, и они не беспочвенны. В целом достаточно того, что у него практически не берут интервью — он не может ответить ни на один вопрос. Его же уговорили работать со сборной, он не хотел.

Никто не хочет работать с национальной командой — вот это катастрофа. Я вполне могу поверить в такой расклад, что Шашилова сейчас отправят в отставку. Но это удел СБР, решать им. В любом случае, видно, что команду штормит — то вверх то вниз. С этим же нужно что-то делать.

Нормально ли увольнять старшего тренера сборной перед Олимпиадой? Если толку от него нет, то и ничего страшного ведь. Ничего сверхъестественного не произойдет в случае его увольнения — там есть кому работать, замена не нужна. Башкиров и Максимов — грамотные люди, они помогут. Тем более что мужская и женская сборные работают вместе, соревнования в основном проходят в разные дни, так что команда от этого решения ничего не потеряет. Спортсмены все в возрасте, они сами должны думать головой. СБР надо поговорить со спортсменами в первую очередь, пусть они скажут, что думают. Если они выскажут свое мнение о необходимости уволить тренера, то это уже другой разговор», — скзаал Тихонов.

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