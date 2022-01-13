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13 января, источник: БЕЛТА

Антон Смольский занял третье место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский занял третье место в спринте на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кубок мира (биатлон)
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10-километровую дистанцию Антон Смольский преодолел за 23 мин. 55,8 сек., проиграв победителю — лидеру общего зачета французу Кентену Фийону Майе 32,1 сек. Второй результат на финише показал представитель Германии Бенедикт Долль, опередивший Антона Смольского на 24,9 сек. В отличие от двух первых призеров, прошедших оба рубежа на ноль, белорус промахнулся последним выстрелом на стойке и заехал на один штрафной круг.

Этот подиум стал для Антона Смольского вторым личным в сезоне: ранее спортсмен поднимался на третью ступень пьедестала по итогам спринтерской гонки в Хохфильцене.

В воскресную гонку преследования квалифицировались еще три белорусских биатлониста. Максим Воробей допустил один неточный выстрел и занял итоговое 28-е место, Никита Лобастов стал 47-м (1 промах), Дмитрий Лазовский — 55-м (2). Роман Елетнов с четырьмя штрафными кругами расположился на 88-й позиции.

Этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге продолжится двумя эстафетами. Женская гонка состоится завтра (начало в 16.30 по белорусскому времени), мужская — в субботу. На 16 января запланированы две гонки преследования.

  • 1
    Кантен Фийон-Майе
    Франция
    Франция
  • 2
    Бенедикт Долль
    Германия
    Германия
  • 3
    Антон Смольский
    Беларусь
    Беларусь
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