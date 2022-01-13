Мужская сборная России по биатлону не получит максимальную квоту на Олимпиаду

Шесть биатлонистов — максимально возможная квота. Для этого россиянам нужно было по результатам Кубка мира попасть в топ-3 зачета квалификации к Играм в Пекине.

Россия занимала пятое место перед сегодняшним спринтом на этапе в Рупольдинге, а третьей шла Германия. В отличие от немцев россияне не смогли набрать необходимых баллов и отстали от конкурента на неотыгрываемую дистанцию — 4283 против 4362 очков.