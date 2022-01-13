Текущие события
Биатлон. Кубок мира
16:30
Рупольдинг (Германия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
8.01
Оберхоф (Германия)
Смешанная эстафета
Биатлон. Кубок мира
8.01
Оберхоф (Германия)
Смешанная эстафета
Биатлон. Кубок мира
9.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
9.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
12.01
Рупольдинг (Германия)
Спринт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
18:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мужская сборная России по биатлону не получит максимальную квоту на Олимпиаду

Сборная России по биатлону не сможет заявить шестерых спортсменов в соревнованиях мужчин на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Россияне получат квоту в пять человек.

Наверх
Источник: AFP 2021

Шесть биатлонистов — максимально возможная квота. Для этого россиянам нужно было по результатам Кубка мира попасть в топ-3 зачета квалификации к Играм в Пекине.

Россия занимала пятое место перед сегодняшним спринтом на этапе в Рупольдинге, а третьей шла Германия. В отличие от немцев россияне не смогли набрать необходимых баллов и отстали от конкурента на неотыгрываемую дистанцию — 4283 против 4362 очков.

В зачет отбора на Олимпиаду-2022 до ее старта пойдет только мужская эстафета этапа в Рупольдинге. Даже в случае победы и неудачи конкурентов Россия наберет 60 баллов, и этого точно не хватит для того, чтобы войти в топ-3 и выставить шесть спортсменов в Пекине.

  • 1
    Кантен Фийон-Майе
    Франция
    Франция
  • 2
    Бенедикт Долль
    Германия
    Германия
  • 3
    Антон Смольский
    Беларусь
    Беларусь
 Божественное тело и обнаженные фото. Как выглядит Вики Одинцова, которую называют новой девушкой Кокорина
Австралия грозит Джоковичу годом тюрьмы. Найден новый компромат на Новака
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь