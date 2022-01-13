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18:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Француз Фийон Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Француз Кентен Фийон Майе стал победителем спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: Спорт РИА Новости

Он преодолел дистанцию 10 километров за 23 минуты 23,7 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место занял немец Бенедикт Долль (0 промахов, отставание — 7,2 секунды), третье — белорус Антон Смольский (1 промах, +32,1).

Лучший из россиян Максим Цветков занял 21-е место с одним промахом и отставанием в 1 минуту 6,3 секунды. Даниил Серохвостов стал 23-м (1 промах, +1.10,6), Александр Поварницын — 31-м (1 промах, +1.19,1), Александр Логинов — 32-м (2 промаха, +1.19,5), Карим Халили — 35-м (2 промаха, +1.20,8), Антон Бабиков — 71-м (2 промаха, +2.06,8).

Программа этапа продолжится женской эстафетной гонкой, которая пройдет в пятницу.

  • 1
    Кантен Фийон-Майе
    Франция
    Франция
  • 2
    Бенедикт Долль
    Германия
    Германия
  • 3
    Антон Смольский
    Беларусь
    Беларусь
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