Француз Фийон Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Француз Фийон Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Француз Кентен Фийон Майе стал победителем спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.