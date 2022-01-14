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12:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Немецкий биатлонист помог российскому сопернику и покорил фанатов

Немецкий биатлонист Эрик Лессер опубликовал в Instagram обращение к российским болельщикам после того, как помог россиянину Эдуарду Латыпову.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен поблагодарил фанатов, написав, что они взорвали его социальные сети. Большинство комментариев под последним постом немца на русском языке и со словами благодарности. Это случилось после того, как комментатор Дмитрий Губерниев в эфире призвал подписываться на Лессера.

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13 января «Матч ТВ» сообщил, что Латыпов получил положительный тест на коронавирус, находясь на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. После этого Лессер предоставил Латыпову инвентарь для тренировок на карантине.

Лессер — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и серебряный призер в индивидуальной гонке. На его счету также две победы на чемпионате мира. На данный момент биатлонист располагается на 19-м месте в общем зачете Кубка мира. Латыпов занимает восьмое место.

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