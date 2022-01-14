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17:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские биатлонистки заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Женская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: Спорт РИА Новости

Победила команда Франции, которая преодолела дистанцию 4 по 6 километров за 1 час 10 минут 50 секунд и использовала четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. Серебро завоевала сборная Швеции (отставание — 35,1 секунды; 2 промаха). Россиянки уступили 1 минуту 12,2 секунды с шестью промахами. Перед последним этапом россиянки шли седьмыми и уступали занимавшим третью строчку белорускам 45 секунд.

Сборную России представляли Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. В предыдущей эстафете на декабрьском этапе в австрийском Хохфильцене россиянки стали вторыми, вместо Казакевич бежала Ульяна Нигматуллина.

Этап Кубка мира продолжится мужской эстафетой в субботу.

  • 1
    Франция
    Франция
  • 2
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Россия
    Россия
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