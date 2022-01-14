Российские биатлонистки заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Женская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Женская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Победила команда Франции, которая преодолела дистанцию 4 по 6 километров за 1 час 10 минут 50 секунд и использовала четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. Серебро завоевала сборная Швеции (отставание — 35,1 секунды; 2 промаха). Россиянки уступили 1 минуту 12,2 секунды с шестью промахами. Перед последним этапом россиянки шли седьмыми и уступали занимавшим третью строчку белорускам 45 секунд.
Сборную России представляли Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. В предыдущей эстафете на декабрьском этапе в австрийском Хохфильцене россиянки стали вторыми, вместо Казакевич бежала Ульяна Нигматуллина.
Этап Кубка мира продолжится мужской эстафетой в субботу.