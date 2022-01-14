Белорусские биатлонистки заняли пятое место в эстафете на этапе Кубка мира

Бежавшая на первом этапе Ирина Лещенко использовала один дополнительный патрон на двух огневых рубежах и передала эстафету восьмой. Дальше в борьбу вступила Динара Алимбекова, и ее отрезок выдался впечатляющим: Динара вывела команду на первое место, отыграв дефицит в 31,3 сек. На стрельбище Алимбековой также понадобился всего один доппатрон. Елена Кручинкина на третьем этапе обошлась и вовсе без промахов, однако к передаче ввиду не самой высокой скорости опустилась на третье место, отстав от лидеров на 36,1 сек.

Закрывавшая эстафету Анна Сола испытала серьезные проблемы на стрельбе из положения лежа. Белоруска допустила четыре неточных выстрела, что обернулось одним штрафным кругом и откатом на седьмую строчку. На стойке Сола промахнулась еще дважды, но на последней петле обошла двух соперниц и принесла команде Беларуси итоговое пятое место.

Победительницами эстафеты во второй раз в сезоне стали девушки из Франции. На серебряной позиции расположился квартет из Швеции, за который не бежали лидеры команды сестры Оберг. На третье место вырвалась четверка из России, которая после второго этапа шла на десятом месте.