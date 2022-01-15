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12:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Секретная любовь. Почему Бьорндален и Домрачева скрывали свои чувства

Главная история любви мирового биатлона долгое время держалась в тайне. Великий Уле-Эйнар Бьорндален даже развелся с женой ради красотки из Белоруссии. Норвежец влюбился в Дарью Домрачеву без памяти, однако пара до последнего скрывала свои чувства.

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Источник: AFP 2021

Первое знакомство

Все началось в далеком 2010 году, когда Домрачева и Бьорндален по-настоящему познакомились на Олимпиаде в Ванкувере. Конечно, они видели друг друга и раньше, но нормальное общение зародилось именно в Канаде. Если для Дарьи это была первая Олимпиада, то для Уле-Эйнара уже пятая. Несмотря на то, что норвежцу тогда уже было 36 лет, он был в полнейшем порядке.

Домрачева позже рассказывала, что пребывала в шоке, когда сам Бьорндален лично пришел поздравить ее с бронзовой медалью в индивидуальной гонке в Ванкувере. Проявлять какие-то чувства норвежец не мог. У него уже тогда был статус легенды мирового спорта, и, что важнее, он состоял в браке с итальянкой Натали Сантер.

Тогда казалось, что у них все хорошо. Союз Натали и Уле-Эйнара выглядел максимально гармоничным. Сантер, правда, смущали высказывания Бьорндалена о том, что он не хочет заводить детей. Мол, они слишком часто болеют и могут принести инфекцию домой. Норвежец во время профессиональной карьеры паталогически заботился о чистоте и даже отказывался от рукопожатий без перчаток, опасаясь подхватить какую-нибудь болезнь.

Источник: РИА "Новости"

Развод с женой ради Домрачевой

Сантер понимала, что спорт для ее супруга важнее брака и детей. Но вряд ли она могла подумать, что Бьорндален променяет ее на другую. Летом 2012 года Уле-Эйнар и Дарья были на сборах в Австрии, и едва ли это стало случайным совпадением. Их видели вместе, но пара была очень осторожна и проявления чувств на публике себе не позволяла.

Тем не менее Бьорндален вскоре развелся с Сантер, так что пресса уже могла сложить два и два. Потом Натали говорила, что хорошо знала о происходившем в личной жизни бывшего мужа последние годы. Формально Домрачева и Бьорндален держали все в тайне до 2016 года. Хотя на Кубке мира, конечно, все были в курсе их отношений. Сначала проговорился Мартен Фуркад, который пошутил, что у него с Домрачевой близкие отношения, но не такие близкие, как у Дарьи с Бьорндаленом.

Один из самых ярких биатлонистов того времени Бьорн Ферри посвятил роману норвежца с белоруской несколько абзацев своей книги. Антон Шипулин признавался, что давно был осведомлен об отношениях звездных биатлонистов. Однако все делали вид, что ничего не знали, даже несмотря на то, что в Сеть регулярно попадали кадры, где Бьорндален и Домрачева держались за руки и обнимались.

Источник: AFP 2021

Скрываться больше нет смысла

И вот весной норвежец на пресс-конференции наконец-то сделал все достоянием общественности. Причем он не только подтвердил отношения с Домрачевой, но и рассказал, что у них скоро будет ребенок. В июле того же года 42-летний Уле-Эйнар и 29-летняя Дарья сыграли свадьбу, на которую пригласили только самых близких. Даже место проведения церемонии они не раскрывали.

Новоиспеченная семейная пара какое-то время жила в шикарном особняке Домрачевой в Минске, но частенько бывала и в Норвегии. Собственно, карьера Уле-Эйнара постепенно шла на спад, и на Олимпиаду в Пхенхчане в 2018 году его не взяли. Слишком невзрачными были выступления норвежца на Кубке мира. Но в Южную Корею Бьорндален все-таки поехал. Он помогал там белорусским спортсменам.

Домрачева же на тех Играх была в порядке и взяла две медали, в том числе золотую в эстафете. В том же году и Дарья, и Уле-Эйнар объявили о завершении спортивной карьеры. На «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене звездные биатлонисты окончательно попрощались со всеми и отправились вместе тренировать сборную Китая.

Источник: РИА "Новости"

Зачем Домрачевой и Бьорндалену китайский биатлон

Там рассчитывали, что великие спортсмены сумеют подготовить команду к домашней Олимпиаде в Пекине. Однако случилась пандемия коронавируса, и закрытые границы вынудили сборную Китая пропустить целый год на Кубке мира. Однако в этом сезоне подопечные Домрачевой и Бьорндалена вернулись к элитным соревнованиям и даже успели показать неплохие результаты.

Мэн Фаньци была 21-й, Чжан Янь однажды финишировала 16-й, что стало повторением ее лучшего результата за восемь с лишних лет. Особенно удивляет стрельба женской сборной. У трех спортсменок показатели в этой части превышают 90 процентов. А вот у мужской команды проблема как раз главным образом была со стрельбой. Зато лыжный ход вполне соответствует уровню Кубка мира. Что говорить, если в отдельных гонках китайские биатлонисты бежали на уровне сборной России, которая в этом сезоне очень хороша.

Так что не удивляйтесь, если на Играх в Пекине увидите сюрпризы от сборной Китая по биатлону. Уж Домрачева с Бьорндаленом точно знают секреты подготовки к главным стартам четырехлетия. Их 12 золотых медалей на двоих о чем-то же говорят.

Александр Говоров

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