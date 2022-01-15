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19:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Швед на первом этапе эстафеты стрелял по чужой мишени. Норвежцы из-за этого потеряли две минуты

Норвежский биатлонист Александер Фьелд Андерсен столкнулся с проблемами во время стрельбы из положения стоя по ходу мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

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Источник: AP 2021

Норвежский биатлонист Александер Фьелд Андерсен столкнулся с проблемами во время стрельбы из положения стоя по ходу мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

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Он начал стрелять по своей установке, но потом вызвал работника трассы. После некоторых переговоров норвежец продолжил стрельбу, но был вынужден отправиться на два штрафных круга.

По предварительным данным, швед Пепе Фемлинг стрелял по его установке, а норвежец не поднял руку, потому что не знал, что делать.

После проблем на стойке сборная Норвегии начала проигрывать лидеру 2 минуты 11 секунд.

Позже Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением по данному инциденту. Было принято решение, что по итогам гонки со времени норвежской команды снимут две минуты.

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